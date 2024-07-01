Толкач Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Толкач) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Толкач Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Толкач) Мария Павловна
Отец ребёнка: Толкач Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно