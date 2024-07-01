Толкач Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач Евгения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкач Павел Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Толкач) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Толкач Павел Тимофеевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Толкач) Мария Павловна

Отец ребёнка: Толкач Павел Тимофеевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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