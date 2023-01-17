Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаева (Пивцаева) Анна Николаевна

Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

09.12.1900

Дата смерти

02.05.1991

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1861 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900

Отец: Пивцаев Николай Ильич

Мать: Пивцаева Матрена Алексеевна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Крещение
10.12.1900
Казанская церковь села Барановки
Рождение ребёнка
02.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Илья Алексеевич

Смерть
02.05.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close