Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1900
Дата смерти02.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900
Отец: Пивцаев Николай Ильич
Крещение
10.12.1900
Казанская церковь села Барановки
Рождение ребёнка
02.01.1943
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1991