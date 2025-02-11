Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна
женский, родилась 09.12.1900, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла 02.05.1991
ОтецПивцаев Николай Ильич1855 г.р.
МатьПивцаева (Блинкова) Матрена Алексеевна1861 г.р.
Супруги
Китаев Илья Алексеевич29.07.1902 г.р.
Дети
Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична08.10.1923 г.р.
(Китаева) Мария ИльиничнаОколо 1925 г.р.Показать еще 3
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Рождение
09.12.1900
Крещение
10.12.1900
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
08.10.1923
Дочь: Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Китаева) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
02.07.1931
Сын: Китаев Николай Ильич
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
05.10.1938
Дочь: Ковальчук (Китаева) Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: (Китаева) Галина Ильинична
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич
Россия
Смерть
02.05.1991