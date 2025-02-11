Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна 09.12.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.12.1900, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла 02.05.1991

Отец
Пивцаев Николай Ильич1855 г.р.
Мать
Пивцаева (Блинкова) Матрена Алексеевна1861 г.р.
Супруги
Китаев Илья Алексеевич29.07.1902 г.р.
Дети
Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична08.10.1923 г.р.
(Китаева) Мария ИльиничнаОколо 1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900

Отец: Пивцаев Николай Ильич

Мать: Пивцаева (Блинкова) Матрена Алексеевна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Крещение
10.12.1900
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
1920

Муж: Китаев Илья Алексеевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
08.10.1923

Дочь: Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Китаева) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
02.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
02.07.1931

Сын: Китаев Николай Ильич

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
05.10.1938

Дочь: Ковальчук (Китаева) Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: (Китаева) Галина Ильинична

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китаев Илья Алексеевич

Россия

Смерть
02.05.1991

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