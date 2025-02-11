Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.10.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Бусыгин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Бусыгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусыгин Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусыгин Александр Петрович