Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична 08.10.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бусыгин (Китаева) Прасковья Ильинична

Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

08.10.1923

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Около 1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1923

Отец: Китаев Илья Алексеевич

Мать: Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Александр Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Бусыгин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Бусыгин Александр Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусыгин Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусыгин Александр Петрович

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