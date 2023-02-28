Китаев Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Илья Алексеевич

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.07.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1902

Отец: Китаев Алексей Егорович

Мать: Китаева Ксения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Китаева Анна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Китаева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Китаева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Китаева Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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