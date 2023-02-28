Китаев Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1902
Отец: Китаев Алексей Егорович
Мать: Китаева Ксения
Рождение ребёнка
02.01.1943
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китаева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно