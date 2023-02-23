Китаева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1902

Сын: Китаев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Китаев Алексей Егорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кавкаев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавкаев Иван Ильич

Отец ребёнка: Кавкаев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавкаев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно
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