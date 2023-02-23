Китаева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1902
Отец ребёнка: Китаев Алексей Егорович
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кавкаев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавкаев Иван Ильич
Отец ребёнка: Кавкаев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кавкаев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно