Ковальчук (Китаева) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1938
Дата смерти09.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.2023
Московская область, Россия