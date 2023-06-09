Ковальчук (Китаева) Валентина Ильинична 05.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковальчук (Китаева) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1938

Дата смерти

09.06.2023

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938

Отец: Китаев Илья Алексеевич

Мать: Китаева (Пивцаева) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2023
Московская область, Россия

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