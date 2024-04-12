Пивцаева (Блинкова) Матрена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1924
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Блинков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1878
Дочь: Базлина Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Бракосочетание
15.?.1884
Рождение ребёнка
07.02.1885
Дочь: Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
07.02.1885
Сын: Пивцаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.11.1888
Сын: Пивцаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
09.07.1893
Дочь: Антошкина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1896
Сын: Пивцаев Гаавриил Николавич
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
09.12.1900
Дочь: Китаева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
?Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
1924