Пивцаева (Блинкова) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаева (Блинкова) Матрена Алексеевна

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Блинков Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1878

Дочь: Базлина Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
15.?.1884

Муж: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1885

Дочь: Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1885

Сын: Пивцаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1888

Сын: Пивцаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1893

Дочь: Антошкина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Пивцаев Гаавриил Николавич

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1900

Дочь: Китаева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивцаев Осип Николаевич

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

?Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
1924
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