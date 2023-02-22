Осокина (Гусева) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Гусева) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1898

Дата смерти

17.05.1971

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Муж

1895 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1898

Отец: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Мать: Гусева Матрона Михайлова

Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Осокин Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Осокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осокин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осокин Иван Иванович

Смерть
17.05.1971
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