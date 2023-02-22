Осокина (Гусева) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1898
Дата смерти17.05.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1898
Бракосочетание
10.01.1914
Муж: Осокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1914
Отец ребёнка: Осокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осокин Иван Иванович
Смерть
17.05.1971