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Гусева Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1879

Сын: Гусев (шаталов) Филипп Константинович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1882

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
17.09.1887

Сын: Гусев (шаталов) Сергей Константинович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гусев Алексей Константинович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Гусев (шаталов) Арсений Константинович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Евфимия Константиновна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1898

Дочь: Осокина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Александр Константинович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев (шаталов) Константин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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