Гусева Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1879
Сын: Гусев (шаталов) Филипп Константинович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1882
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
17.09.1887
Сын: Гусев (шаталов) Сергей Константинович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гусев Алексей Константинович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1890
Сын: Гусев (шаталов) Арсений Константинович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
29.06.1891
Дочь: Евфимия Константиновна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1898
Дочь: Осокина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Александр Константинович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно