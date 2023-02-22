Гусев (Шаталов) Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
04.11.1879
Сын: Гусев (шаталов) Филипп Константинович
Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1898
Дочь: Осокина Мария Константиновна
Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Александр Константинович
Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно