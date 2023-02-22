Гусев (Шаталов) Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Шаталов) Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Гусев (шаталов) Андрей Ильич

Мать: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1879

Сын: Гусев (шаталов) Филипп Константинович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1898

Дочь: Осокина Мария Константиновна

Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Алексей Константинович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Александр Константинович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Матрона Михайлова

Смерть
Неизвестно
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