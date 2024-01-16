Колосов Антоний Спиридонович
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1892
Сын: Колосов Аркадий Антонович (Антониевич)
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колосов Игнатий Антонович
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клюшова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно