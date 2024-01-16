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Колосов Антоний Спиридонович

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Колосов Спиридон Андреевич

Мать: Колосова Гликерия Игнатьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1892

Сын: Колосов Аркадий Антонович (Антониевич)

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Степан Антонович

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колосов Игнатий Антонович

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клюшова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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