Колосова Гликерия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1861
Сын: Колосов Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1863
Сын: Колосов Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
05.12.1866
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1869
Сын: Колосов Антоний Спиридонович
Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости