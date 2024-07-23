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Колосова Гликерия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Спиридон Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1861

Сын: Колосов Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1863

Сын: Колосов Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
05.12.1866

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1869

Сын: Колосов Антоний Спиридонович

Отец ребёнка: Колосов Спиридон Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости

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