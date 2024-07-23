Колосов Спиридон Андреевич
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1861
Сын: Колосов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1863
Сын: Колосов Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
05.12.1866
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1869
Сын: Колосов Антоний Спиридонович
Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Колосова Лукерья (Гликерия) Спиридоновна
Мать ребёнка: Колосова Юлиания Назаровна
Рождение ребёнка
26.04.1884
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Мать ребёнка: Колосова Юлиания Назаровна
Смерть
Неизвестно