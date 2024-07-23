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Колосов Спиридон Андреевич

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Колосов Андрей Ефимович

Мать: Колосова Федосья Степановна (Ивановна)

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Юлиания Назаровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Гликерия Игнатьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1861

Сын: Колосов Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1863

Сын: Колосов Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
05.12.1866

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1869

Сын: Колосов Антоний Спиридонович

Мать ребёнка: Колосова Гликерия Игнатьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Колосова Лукерья (Гликерия) Спиридоновна

Мать ребёнка: Колосова Юлиания Назаровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1884

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Мать ребёнка: Колосова Юлиания Назаровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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