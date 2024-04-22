Колосова Лукерья (Гликерия) Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Лукерья (Гликерия) Спиридоновна

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Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Колосов Спиридон Андреевич

Мать: Колосова Юлиания Назаровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Колосова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колосов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Колосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Летовальцева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Семёнович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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