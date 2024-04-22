Колосова Лукерья (Гликерия) Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Колосова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
После 1914
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Летовальцева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно