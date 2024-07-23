Колосова Федосья Степановна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Федосья Степановна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Андрей Ефимович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Елисей Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Колосов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Дорофей Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колосов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович

д. Мичино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно

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