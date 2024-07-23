Колосова Федосья Степановна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1822
Сын: Колосов Дорофей Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колосов Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Колосов Андрей Ефимович
д. Мичино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно