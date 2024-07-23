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Колосов Фёдор Андреевич

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Колосов Андрей Ефимович

Мать: Колосова Федосья Степановна (Ивановна)

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

д. Мичино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно

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