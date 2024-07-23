Колосов Фёдор Андреевич
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)
д. Мичино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно