(Колосов) Маремьяна Агеевна (Аггеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колосов) Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Мать: Колосова Ефросинья Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Андреевич

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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