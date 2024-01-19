(Колосов) Маремьяна Агеевна (Аггеевна)
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Андреевич
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно