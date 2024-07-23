Колосова Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Колосов Никита Агеевич (Аггеевич)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Дочь: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Сын: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Сын: Колосов Иван Агеевич (Аггеевич)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Дочь: Степанида Агеевна (Аггеевна)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Сын: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Сын: Колосов Прокопий Агеевич (Аггеевич)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Сын: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)
Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович