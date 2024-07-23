Колосова Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Ефросинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колосов Никита Агеевич (Аггеевич)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колосов Иван Агеевич (Аггеевич)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Агеевна (Аггеевна)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колосов Прокопий Агеевич (Аггеевич)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)

Отец ребёнка: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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