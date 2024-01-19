Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

Мать: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Колосов Павел Львович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1857

Сын: Колосов Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Воспреемники - старший брат Иван и и жена дяди Михайло Аггевича Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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