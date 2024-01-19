Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колосов Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1857
Сын: Колосов Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Ивановна
Воспреемники - старший брат Иван и и жена дяди Михайло Аггевича Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно