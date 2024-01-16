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Колосова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колосов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Колосов Павел Львович

Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Рождение ребёнка
06.06.1857

Сын: Колосов Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Воспреемники - старший брат Иван и и жена дяди Михайло Аггевича Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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