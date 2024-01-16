Колосова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колосов Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Рождение ребёнка
06.06.1857
Сын: Колосов Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Воспреемники - старший брат Иван и и жена дяди Михайло Аггевича Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно