Колосов Агей (Аггей) Севастьянович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Колосов Никита Агеевич (Аггеевич)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Колосов Иван Агеевич (Аггеевич)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Агеевна (Аггеевна)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колосов Прокопий Агеевич (Аггеевич)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)
Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно