Колосов Агей (Аггей) Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Агей (Аггей) Севастьянович

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Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Колосов Севастьян Михайлович

Мать: Колосова Агафья Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колосов Никита Агеевич (Аггеевич)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Маремьяна Агеевна (Аггеевна)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Лев (Леонтий) Агеевич (Аггеевич)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колосов Иван Агеевич (Аггеевич)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Агеевна (Аггеевна)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Михаил Агеевич (Аггеевич)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колосов Прокопий Агеевич (Аггеевич)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Колосов Павел Агеевич (Аггеевич)

Мать ребёнка: Колосова Ефросинья Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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