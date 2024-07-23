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Колосов Степан Севастьянович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Колосов Севастьян Михайлович

Мать: Колосова Агафья Андреевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Пелагея Игнатьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Колосов Кирьяк Степанович

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мариамна (Маремьяна) Степановна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Настасья Степановна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Колосов Зиновий Степанович

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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