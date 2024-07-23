Колосов Степан Севастьянович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Колосов Кирьяк Степанович
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мариамна (Маремьяна) Степановна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Настасья Степановна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колосов Зиновий Степанович
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Игнатьевна
Смерть
Неизвестно