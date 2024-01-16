Колосова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Колосов Аркадий Антонович (Антониевич)

Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Степан Антонович

Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колосов Игнатий Антонович

Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клюшова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Антоний Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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