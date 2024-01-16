Колосова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Колосов Аркадий Антонович (Антониевич)
Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колосов Игнатий Антонович
Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клюшова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Колосов Антоний Спиридонович
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно