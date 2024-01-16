Клюшова (Колосова) Анна Антоновна
Место рожденияд. Мичино Бакшеевской волости
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно