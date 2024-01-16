Клюшова (Колосова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшова (Колосова) Анна Антоновна

Место рождения

д. Мичино Бакшеевской волости

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колосов Антоний Спиридонович

Мать: Колосова Пелагея Григорьевна

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюшов Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюшов Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюшов Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюшов Евгений Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшов Евгений Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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