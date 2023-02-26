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Шейдина Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лебедкина Мелания Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шейдин Иван Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шейдин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шейдин Павел Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1850

Сын: Шейдин Яков ст

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1852

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1853

Сын: Шейдин Яков Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария мл

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Шейдин Егор Иванов

Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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