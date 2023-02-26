Шейдина Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лебедкина Мелания Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Сын: Шейдин Иван Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Сын: Шейдин Павел Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Сын: Шейдин Яков ст
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Сын: Шейдин Яков Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Дочь: Мария мл
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров
Сын: Шейдин Егор Иванов
Отец ребёнка: Шейдин Иван Егоров