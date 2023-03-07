Шейдин Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Шейдин Иван Егоров
Рождение ребёнка
29.08.1894
Дочь: Елизавета Павлова
Мать ребёнка: Шейдина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шейдин Иван Павлович
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
21.07.1908
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно