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Шейдин Павел Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шейдин Иван Егоров

Мать: Шейдина Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1894

Дочь: Елизавета Павлова

Мать ребёнка: Шейдина Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шейдин Иван Павлович

Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Евдокия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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