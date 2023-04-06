Лебедкина (Шейдина) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедкина (Шейдина) Мелания Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шейдин Иван Егоров

Мать: Шейдина Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Лебедкин Пётр Силуанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Лебедкин Пётр Силуанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лебедкин Александр Петров

Отец ребёнка: Лебедкин Пётр Силуанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ефросиния Петрова

Отец ребёнка: Лебедкин Пётр Силуанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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