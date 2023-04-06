Лебедкина (Шейдина) Мелания Иванова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шейдин Иван Егоров
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Лебедкин Пётр Силуанов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лебедкин Александр Петров
Отец ребёнка: Лебедкин Пётр Силуанов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Лебедкин Пётр Силуанов
Смерть
Неизвестно