Лебедкин Пётр Силуанов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Лебедкин Силуан Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1852
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Лебедкина Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лебедкин Александр Петров
Мать ребёнка: Лебедкина Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Лебедкина Мелания Иванова
Смерть
Неизвестно