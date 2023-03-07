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Лебедкин Пётр Силуанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лебедкин Силуан Семёнов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Лебедкина Мелания Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Лебедкина Мелания Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лебедкин Александр Петров

Мать ребёнка: Лебедкина Мелания Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Лебедкина Мелания Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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