Гончаров Онисим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Онисим Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Гончаров Иосиф

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Иулиания

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гончаров Фёдор Онисимович

Мать ребёнка: Гончарова Иулиания

Смерть
После 1892

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