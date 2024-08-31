Гончаров Онисим Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Гончаров Иосиф
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Иулиания
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гончаров Фёдор Онисимович
Мать ребёнка: Гончарова Иулиания
Смерть
После 1892