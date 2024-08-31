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Гончаров Фёдор Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Гончаров Онисим Иосифович

Мать: Гончарова Иулиания

Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Гончаров Павёл Фёдорович

Мать ребёнка: Гончарова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гончаров Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Гончарова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Гончарова) Иустинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гончарова Мария Анисимовна

Смерть
После 1892

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