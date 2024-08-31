Гончаров Фёдор Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Гончаров Онисим Иосифович
Мать: Гончарова Иулиания
Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Гончарова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Гончарова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Гончарова) Иустинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Гончарова Мария Анисимовна
Смерть
После 1892