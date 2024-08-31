Гончарова Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Мария Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Фёдор Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Гончаров Павёл Фёдорович

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Онисимович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гончаров Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Онисимович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Гончарова) Иустинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Онисимович

Смерть
После 1892

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