Гончарова Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Онисимович
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Онисимович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Гончарова) Иустинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Онисимович
Смерть
После 1892