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Гончарова Иулиания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Онисим Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гончаров Фёдор Онисимович

Отец ребёнка: Гончаров Онисим Иосифович

Смерть
После 1892

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