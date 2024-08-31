Гончарова Иулиания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Литвиновка, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гончаров Фёдор Онисимович
Отец ребёнка: Гончаров Онисим Иосифович
Смерть
После 1892