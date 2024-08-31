Гончаров Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Иосиф

Гончаров Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гончаров Онисим Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Гончаров Алексей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Гончаров Фёдор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.