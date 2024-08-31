Гончаров Алексей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Гончаров Иосиф
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Гончаров Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Гончаров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна
Смерть
После 1890