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Гончаров Алексей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Гончаров Иосиф

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Гончаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Гончаров Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Гончаров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна

Смерть
После 1890

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