Гончаров Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: (Гончарова) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Стефановна
Смерть
После 1889