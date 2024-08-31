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Гончаров Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Гончаров Алексей Иосифович

Мать: Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Евдокия Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Гончаров Филипп Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: (Гончарова) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гончаров Антон Иванович

Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Стефановна

Смерть
После 1889

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