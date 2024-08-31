Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Давыдов Филипп Антонович

Мать: Давыдова Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Гончаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Гончаров Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Иосифович

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Гончаров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Гончаров Алексей Иосифович

Смерть
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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