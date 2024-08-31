Гончарова (Давыдова) Матрона Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Гончаров Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Гончаров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Гончаров Алексей Иосифович
Смерть
Неизвестно