Гончарова Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Гончаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: (Гончарова) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Гончаров Иван Алексеевич
Смерть
После 1889