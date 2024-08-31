Гончарова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Гончаров Филипп Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: (Гончарова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гончаров Антон Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Алексеевич

Смерть
После 1889

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