Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
28.10.1920
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Хабарина (Хабарина) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фомина (Хабарина) Мария Захаровна
Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович
Смерть
1983