Хабарина (Власова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарина (Власова) Александра Федоровна

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Место рождения

Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

Около 1926 г.р.
Около 1927 г.р.
1928 г.р.
Около 1929 г.р.
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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Власов Федор Васильевич

Мать: Власова Пелагея Михайловна

Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
28.10.1920

Муж: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Хабарина (Хабарина) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Хабарин Иван Захарович

Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фомина (Хабарина) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Хабарин Павел Захарович

Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабарин Захар Павлович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1983
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

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