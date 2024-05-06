Власова Пелагея Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Федор Васильевич

Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Васильевич

Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
27.10.1906
Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область
Указана крестной. 26 27 10 1906 сын Степан Тшлыково крестьянин Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна Спасское крестьянин Данилов Иван Демидович Городищи крестьянка Власова Пелагея Михайловна Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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