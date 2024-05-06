Власова Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Васильевич
Место жительства
27.10.1906
Указана крестной. 26 27 10 1906 сын Степан Тшлыково крестьянин Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна Спасское крестьянин Данилов Иван Демидович Городищи крестьянка Власова Пелагея Михайловна Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно