Фомина (Хабарина) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
27.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович
Головеньки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1957
Сын: Фомин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1962
Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
2002