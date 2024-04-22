Фомина (Хабарина) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Хабарина) Мария Захаровна

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Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Хабарин Захар Павлович

Мать: Хабарина Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович

Головеньки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1957

Сын: Фомин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1962

Сын: Фомин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Николай Иванович

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
2002
Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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