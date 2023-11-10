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Фомин Николай Иванович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Фомин Иван

Мать: Фомина Клавдия Семеновна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.09.1952

Сын: Фомин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Фомина Мария Захаровна

Головеньки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Фомина Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Фомина Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Мария Захаровна

Смерть
1974
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