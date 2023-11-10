Фомин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Фомин Иван
Мать: Фомина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1952
Мать ребёнка: Фомина Мария Захаровна
Головеньки, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Фомина Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Мария Захаровна
Смерть
1974