Фомин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Юрий Николаевич

Фомин Юрий Николаевич

avatar

Место рождения

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.09.1962

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1962

Отец: Фомин Николай Иванович

Мать: Фомина Мария Захаровна

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1992

Жена: скрыто настройками приватности

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close