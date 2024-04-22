Фомин Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1962
Отец: Фомин Николай Иванович
Мать: Фомина Мария Захаровна
Бракосочетание
Около 1992
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности