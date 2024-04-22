Фомин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Александр Николаевич

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Место рождения

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.03.1957

Дата смерти

Около 2001

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1957

Отец: Фомин Николай Иванович

Мать: Фомина Мария Захаровна

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2001
Головеньковский, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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