Фомин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1957
Дата смертиОколо 2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1957
Отец: Фомин Николай Иванович
Мать: Фомина Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
Около 2001