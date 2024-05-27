Хабарин Захар Павлович 05.02.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хабарин Захар Павлович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.02.1902

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Около 1926 г.р.
Около 1927 г.р.
1928 г.р.
Около 1929 г.р.
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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1902

Отец: Хабарин Павел Ионович

Мать: Хабарина Дарья Васильевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика из церкви
Бракосочетание
28.10.1920

Жена: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Хабарина (Хабарина) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Хабарин Иван Захарович

Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фомина (Хабарина) Мария Захаровна

Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Хабарин Павел Захарович

Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.08.1941

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