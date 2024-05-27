Хабарин Захар Павлович
Место рождения
Дата рождения05.02.1902
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1902
Отец: Хабарин Павел Ионович
Есть метрика из церкви
Бракосочетание
28.10.1920
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Хабарина (Хабарина) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фомина (Хабарина) Мария Захаровна
Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабарина (Власова) Александра Федоровна
Смерть
?.08.1941