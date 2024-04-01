Атасова Домна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1768
Сын: Атасов Стефан Рекрут Д. Новопавловской Алексеев
Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Настасья Алексеева
Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров
Рождение ребёнка
14.06.1775
Рождение ребёнка
Около 1776
Рождение ребёнка
1778
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Софья Алексеева
Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров
Рождение ребёнка
Около 1781
Рождение ребёнка
1781
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Атасов Петр Алексеев
Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров
Рождение ребёнка
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801