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Атасова Домна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1768

Сын: Атасов Стефан Рекрут Д. Новопавловской Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Атасов Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Настасья Алексеева

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
14.06.1775

Сын: Атасов Леонтиц Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Атасов Андрей Казак Кр. Полуденной Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Атасов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Софья Алексеева

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Атасов Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
1781

Сын: Атасов Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Атасов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Атасов Петр 2 Алексеев

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Аксинья Алексеева

Отец ребёнка: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Смерть
После 1801
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