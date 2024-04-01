Атасов Андрей Казак Кр. Полуденной Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атасов Андрей Казак Кр. Полуденной Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

06.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Атасов Алексей Отст.Кузнец Д.Павловки- Камышлова Петров

Мать: Атасова Домна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атасова (Калинина) Елена Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Возм. Айдакова (Атасова) Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Атасова) Варвара Андреева

Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Атасов Симеон Андреев

Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Атасов Никита Казак Кр. Полуденной Андреев

Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова

Бракосочетание
07.02.1826

Жена: Атасова (Наумова) Екатерина Данилова

м. 54 вторым браком, ж. 28
Смерть
06.04.1848
76 лет от старости

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