Атасов Андрей Казак Кр. Полуденной Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти06.04.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Возм. Айдакова (Атасова) Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Атасова) Варвара Андреева
Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Атасов Никита Казак Кр. Полуденной Андреев
Мать ребёнка: Атасова (Калинина) Елена Ефимова
Бракосочетание
07.02.1826
м. 54 вторым браком, ж. 28
Смерть
06.04.1848
76 лет от старости