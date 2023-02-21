Акилова (Гавшина) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилова (Гавшина) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1903

Дата смерти

14.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1903

Отец: Гавшин Василий

Мать: Гавшина Пелагея

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Акилов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Сын: Акилов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Сын: Акилов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.07.1992
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