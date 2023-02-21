Акилова (Гавшина) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1903
Дата смерти14.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1903
Отец: Гавшин Василий
Мать: Гавшина Пелагея
Рождение ребёнка
15.08.1926
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Сын: Акилов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Сын: Акилов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.07.1992