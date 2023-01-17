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Гавшин Василий

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Место рождения

Ключевка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавшин Егор

Мать: не указана

Ключевка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гавшин Тихон

Мать ребёнка: Гавшина Пелагея

Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Акилова Таисия

Мать ребёнка: Гавшина Пелагея

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Гавшин Григорий

Мать ребёнка: Гавшина Пелагея

Ключевка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гавшина Пелагея

Ключевка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавшина Пелагея

Смерть
1932.?.?
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