Гавшин Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932.?.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавшин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гавшин Тихон
Мать ребёнка: Гавшина Пелагея
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Акилова Таисия
Мать ребёнка: Гавшина Пелагея
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Гавшин Григорий
Мать ребёнка: Гавшина Пелагея
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гавшина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гавшина Пелагея
Смерть
1932.?.?