Гавшина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти?.03.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гавшин Тихон
Отец ребёнка: Гавшин Василий
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Акилова Таисия
Отец ребёнка: Гавшин Василий
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Гавшин Григорий
Отец ребёнка: Гавшин Василий
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гавшин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавшин Василий
Смерть
?.03.1964