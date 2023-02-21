Гавшина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

?.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гавшин Тихон

Отец ребёнка: Гавшин Василий

Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Акилова Таисия

Отец ребёнка: Гавшин Василий

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Гавшин Григорий

Отец ребёнка: Гавшин Василий

Ключевка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гавшин Василий

Ключевка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавшин Василий

Смерть
?.03.1964
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