Акилов Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилов Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Акилова Таисия

Смерть
1927
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